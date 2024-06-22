Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1923
Дата смерти01.04.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1949
Сын: Астраханцев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
03.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
05.08.1953
Рождение ребёнка
20.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астраханцев Александр Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1965
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.1978
Похороны
Неизвестно