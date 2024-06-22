Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна 28.06.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

28.06.1923

Дата смерти

01.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1923

Отец: Ветютнев Дмитрий Федорович

Мать: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
30.01.1949

Сын: Астраханцев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
03.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
05.08.1953

Дочь: Чубарова/Бубола (Астраханцева) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
20.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астраханцев Александр Степанович

Рождение ребёнка
01.05.1965

Сын: Орлов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.1978
Похороны
Неизвестно
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

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