Астраханцев Владимир Александрович 30.01.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астраханцев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1949

Дата смерти

01.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1949

Отец: Астраханцев Александр Степанович

Мать: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.11.2020

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