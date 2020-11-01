Астраханцев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1949
Дата смерти01.11.2020
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.11.2020