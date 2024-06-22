Астраханцев Александр Степанович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Астраханцев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.01.1949

Сын: Астраханцев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.08.1953

Дочь: Чубарова/Бубола (Астраханцева) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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