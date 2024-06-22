Астраханцев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1949
Сын: Астраханцев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.08.1953
Рождение ребёнка
20.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна
Смерть
Неизвестно