Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна 01.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна

Место рождения

село Витюшкино,Ужмурский район, Кировская область

Дата рождения

01.03.1900

Дата смерти

27.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900

Отец: Калугин Василий

Мать: не указана

село Витюшкино,Ужмурский район, Кировская область
Бракосочетание
01.09.1918

Муж: Ветютнев Дмитрий Федорович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.08.1919

Дочь: (Ветютнева) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Ветютнев Дмитрий Федорович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.06.1923

Дочь: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Ветютнев Дмитрий Федорович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.06.1928

Сын: Витютнев Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветютнев Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
25.06.1932

Сын: Витютнев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветютнев Дмитрий Федорович

Смерть
27.09.1979
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

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