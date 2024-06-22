Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна
Место рождениясело Витюшкино,Ужмурский район, Кировская область
Дата рождения01.03.1900
Дата смерти27.09.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900
Отец: Калугин Василий
Мать: не указана
село Витюшкино,Ужмурский район, Кировская область
Бракосочетание
01.09.1918
Рождение ребёнка
05.08.1919
Дочь: (Ветютнева) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Ветютнев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
28.06.1923
Дочь: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Ветютнев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
23.06.1928
Сын: Витютнев Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветютнев Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
25.06.1932
Сын: Витютнев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветютнев Дмитрий Федорович
Смерть
27.09.1979