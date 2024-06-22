Ветютнев Дмитрий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1891
Дата смерти13.12.1936
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1891
Отец: Ветютнев Федор Гигорьев
Мать: Ветютнева Имя
Бракосочетание
01.09.1918
Рождение ребёнка
05.08.1919
Дочь: (Ветютнева) Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1923
Дочь: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1928
Сын: Витютнев Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1932
Сын: Витютнев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна
Смерть
13.12.1936