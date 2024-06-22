Ветютнев Дмитрий Федорович 11.02.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветютнев Дмитрий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1891

Дата смерти

13.12.1936

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1891

Отец: Ветютнев Федор Гигорьев

Мать: Ветютнева Имя

Бракосочетание
01.09.1918

Жена: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.08.1919

Дочь: (Ветютнева) Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.06.1923

Дочь: Астраханцева (Витютнева) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.06.1928

Сын: Витютнев Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
25.06.1932

Сын: Витютнев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ветютнева (Калугина) Евдокия Васильевна

Смерть
13.12.1936
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

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