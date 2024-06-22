Ветютнев Федор Гигорьев
Место рожденияхутор Ветютнев
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.04.1919
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ветютнев Григорий
Мать: не указана
хутор Ветютнев
Рождение ребёнка
11.02.1891
Сын: Ветютнев Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Ветютнева Имя
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ветютнев Герасим Федорович
Мать ребёнка: Ветютнева Имя
Рождение ребёнка
31.08.1898
Сын: Ветютнев Александр Федорович
Мать ребёнка: Ветютнева Имя
хутор Ветютнев
Рождение ребёнка
10.07.1909
Мать ребёнка: Ветютнева Имя
Смерть
10.04.1919
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область