Ветютнев Федор Гигорьев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветютнев Федор Гигорьев

Место рождения

хутор Ветютнев

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ветютнев Григорий

Мать: не указана

хутор Ветютнев
Рождение ребёнка
11.02.1891

Сын: Ветютнев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Ветютнева Имя

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ветютнев Герасим Федорович

Мать ребёнка: Ветютнева Имя

Рождение ребёнка
31.08.1898

Сын: Ветютнев Александр Федорович

Мать ребёнка: Ветютнева Имя

хутор Ветютнев
Рождение ребёнка
10.07.1909

Сын: Ветютнев Петр Федорович

Мать ребёнка: Ветютнева Имя

Смерть
10.04.1919
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

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