Ветютнева Имя 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ветютнева Имя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1891

Сын: Ветютнев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Ветютнев Федор Гигорьев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ветютнев Герасим Федорович

Отец ребёнка: Ветютнев Федор Гигорьев

Рождение ребёнка
31.08.1898

Сын: Ветютнев Александр Федорович

Отец ребёнка: Ветютнев Федор Гигорьев

хутор Ветютнев
Рождение ребёнка
10.07.1909

Сын: Ветютнев Петр Федорович

Отец ребёнка: Ветютнев Федор Гигорьев

Смерть
Неизвестно

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