Ветютнева Имя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1891
Сын: Ветютнев Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Ветютнев Федор Гигорьев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ветютнев Герасим Федорович
Отец ребёнка: Ветютнев Федор Гигорьев
Рождение ребёнка
31.08.1898
Сын: Ветютнев Александр Федорович
Отец ребёнка: Ветютнев Федор Гигорьев
хутор Ветютнев
Рождение ребёнка
10.07.1909
Отец ребёнка: Ветютнев Федор Гигорьев
Смерть
Неизвестно