Кириллова Дарья Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 19.03.1880
Дата смерти29.03.1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.03.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: Бородина Анастасия Мануиловна
Отец ребёнка: Кириллов Мануил Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кириллов Устин Мануилович
Отец ребёнка: Кириллов Мануил Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1909
Сын: Кириллов Савелий Эммануилович
Отец ребёнка: Кириллов Мануил Иванович
Д. Кириллово
Смерть
29.03.1924
Похороны
Неизвестно
Кириллово