Кириллова Дарья Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Дарья Макарьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 19.03.1880

Дата смерти

29.03.1924

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.03.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: Бородина Анастасия Мануиловна

Отец ребёнка: Кириллов Мануил Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кириллов Устин Мануилович

Отец ребёнка: Кириллов Мануил Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1909

Сын: Кириллов Савелий Эммануилович

Отец ребёнка: Кириллов Мануил Иванович

Д. Кириллово
Смерть
29.03.1924
Похороны
Неизвестно
Кириллово
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