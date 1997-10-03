Кириллов Савелий Эммануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Савелий Эммануилович

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Место рождения

Кириллово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

24.01.1909

Дата смерти

03.10.1997

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1909

Отец: Кириллов Мануил Иванович

Мать: Кириллова Дарья Макарьевна

Кириллово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 11.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
27.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириллова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
03.10.1997
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Васильево, Семеновский, Нижегородская область
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