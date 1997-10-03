Кириллов Савелий Эммануилович
Место рождения
Дата рождения24.01.1909
Дата смерти03.10.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1909
Рождение ребёнка
Около 11.01.1930
Россия
Рождение ребёнка
27.10.1932
Рождение ребёнка
14.08.1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Около 1941
Рождение ребёнка
02.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.10.1997
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Васильево, Семеновский, Нижегородская область