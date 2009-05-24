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Кириллова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1907

Дата смерти

12.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 11.01.1930

Дочь: Ланина Матрёна Савельевна

Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович

Россия
Рождение ребёнка
27.10.1932

Дочь: Поликарпова Анастасия Савельевна

Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович

Рождение ребёнка
14.08.1936

Дочь: Тютина Мария Савельевна

Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кириллов Александр Савельевич

Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович

Рождение ребёнка
Около 1941

Дочь: Лидочка Савельевна

Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович

Смерть
12.11.1950
Похороны
Неизвестно
Кириллово
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