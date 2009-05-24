Кириллова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1907
Дата смерти12.11.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 11.01.1930
Дочь: Ланина Матрёна Савельевна
Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович
Россия
Рождение ребёнка
27.10.1932
Дочь: Поликарпова Анастасия Савельевна
Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович
Рождение ребёнка
14.08.1936
Дочь: Тютина Мария Савельевна
Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кириллов Александр Савельевич
Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович
Рождение ребёнка
Около 1941
Дочь: Лидочка Савельевна
Отец ребёнка: Кириллов Савелий Эммануилович
Смерть
12.11.1950
Похороны
Неизвестно
Кириллово