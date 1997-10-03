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Кириллов Мануил Иванович

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Место рождения

Д. Кириллово

Дата рождения

26.03.1880

Дата смерти

07.04.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1880

Отец: Кириллов Иван

Мать: не указана

Д. Кириллово
Рождение ребёнка
14.10.1897

Дочь: Бородина Анастасия Мануиловна

Мать ребёнка: Кириллова Дарья Макарьевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кириллов Устин Мануилович

Мать ребёнка: Кириллова Дарья Макарьевна

Рождение ребёнка
24.01.1909

Сын: Кириллов Савелий Эммануилович

Мать ребёнка: Кириллова Дарья Макарьевна

Д. Кириллово
Смерть
07.04.1911
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Кириллово
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