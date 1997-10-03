Кириллов Мануил Иванович
Место рожденияД. Кириллово
Дата рождения26.03.1880
Дата смерти07.04.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1880
Отец: Кириллов Иван
Мать: не указана
Д. Кириллово
Рождение ребёнка
14.10.1897
Дочь: Бородина Анастасия Мануиловна
Мать ребёнка: Кириллова Дарья Макарьевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кириллов Устин Мануилович
Мать ребёнка: Кириллова Дарья Макарьевна
Рождение ребёнка
24.01.1909
Сын: Кириллов Савелий Эммануилович
Мать ребёнка: Кириллова Дарья Макарьевна
Д. Кириллово
Смерть
07.04.1911
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Кириллово