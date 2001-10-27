Бородина (Кириллова) Анастасия Мануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1897
Дата смерти13.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1897
Рождение ребёнка
07.06.1923
Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович
Горьковская обл., Семеновский р-н, Кондратьевский с/с, д. Трегубово
Рождение ребёнка
21.10.1925
Дочь: Красильникова Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович
д. Трегубово, Семёновский, Горьковская, Russia
Рождение ребёнка
04.07.1928
Сын: Бородин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович
Рождение ребёнка
13.03.1934
Дочь: Мерекина Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович
Рождение ребёнка
17.03.1937
Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович
Рождение ребёнка
30.05.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович
Д. Кириллово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1991
Похороны
Неизвестно
Трегубово. Семёновский р-н