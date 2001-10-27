Бородина (Кириллова) Анастасия Мануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородина (Кириллова) Анастасия Мануиловна

Бородина (Кириллова) Анастасия Мануиловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1897

Дата смерти

13.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1897

Отец: Кириллов Мануил Иванович

Мать: Кириллова Дарья Макарьевна

Рождение ребёнка
07.06.1923

Сын: Бородин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович

Горьковская обл., Семеновский р-н, Кондратьевский с/с, д. Трегубово
Рождение ребёнка
21.10.1925

Дочь: Красильникова Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович

д. Трегубово, Семёновский, Горьковская, Russia
Рождение ребёнка
04.07.1928

Сын: Бородин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович

Рождение ребёнка
13.03.1934

Дочь: Мерекина Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович

Рождение ребёнка
17.03.1937

Сын: Бородин Феофан Фёдорович

Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович

Рождение ребёнка
30.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бородин Фёдор Сафонович

Д. Кириллово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Фёдор Сафонович

Смерть
13.05.1991
Похороны
Неизвестно
Трегубово. Семёновский р-н
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close