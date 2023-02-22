Бородин Фёдор Сафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Фёдор Сафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1895

Дата смерти

14.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1895

Отец: Бородин Сафон

Мать: Бородина Марфа

Рождение ребёнка
07.06.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Анастасия Мануиловна

Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Анастасия Мануиловна

Трегубово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Анастасия Мануиловна

Рождение ребёнка
13.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Анастасия Мануиловна

Рождение ребёнка
17.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Анастасия Мануиловна

Рождение ребёнка
30.05.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородина Анастасия Мануиловна

Кириллово, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Анастасия Мануиловна

Смерть
14.02.1968
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