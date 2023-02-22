Бородин Фёдор Сафонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1895
Дата смерти14.02.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1895
Отец: Бородин Сафон
Мать: Бородина Марфа
Рождение ребёнка
07.06.1923
Кондратьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.10.1925
Трегубово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.07.1928
Рождение ребёнка
13.03.1934
Рождение ребёнка
17.03.1937
Рождение ребёнка
30.05.1942
Кириллово, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1968