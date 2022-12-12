Соколова Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Соколов Василий Артемьевич
Мать: Александра Степановна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костров Павел Петрович
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния