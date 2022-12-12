Соколова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Васильевна

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Место рождения

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Соколов Василий Артемьевич

Мать: Александра Степановна

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костров Павел Петрович

Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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