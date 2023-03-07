Костров Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров Павел Петрович

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Место рождения

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Костров Пётр Дмитриевич

Мать: Ольга Гервасиевна

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Мария Васильевна

Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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