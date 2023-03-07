Костров Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Костров Пётр Дмитриевич
Мать: Ольга Гервасиевна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Мария Васильевна
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния