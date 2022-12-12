Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Степановна

Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Соколова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Соколов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Соколов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Соколова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Соколова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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