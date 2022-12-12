Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Соколова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Соколов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Соколов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Соколова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Соколова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Артемьевич
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния