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Соколов Василий Артемьевич

Место рождения

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Соколов Артемий Дмитриевич

Мать: Евгения Петрова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Соколова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Александра Степановна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Соколов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Александра Степановна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Соколов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Александра Степановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Соколова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Александра Степановна

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Соколова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Александра Степановна

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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