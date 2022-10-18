Соколов Василий Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Соколов Артемий Дмитриевич
Мать: Евгения Петрова
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Соколова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Соколов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Соколов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Соколова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Александра Степановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Соколова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Александра Степановна
Смерть
Неизвестно