Лукошкина (Умнова) Параскева Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Умнов Леонтий Трифонович
Мать: Умнова Агафья Леонтиевна
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Гавриил Матвеев Лукошкин 18 Леонтия Трифонова Умнова дочь Параскева Леонтиева 18
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лукошкин Арефий Гаврилович
Отец ребёнка: Лукошкин Гавриил Матвеевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лукошкина Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Лукошкин Гавриил Матвеевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Лукошкин Гавриил Матвеевич
Рождение ребёнка
16.05.1879 ст.
Дочь: Лукошкина Гликерия Гавриловна
Отец ребёнка: Лукошкин Гавриил Матвеевич
Смерть
Неизвестно