Лукошкина (Умнова) Параскева Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Умнова) Параскева Леонтьевна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Умнов Леонтий Трифонович

Мать: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Лукошкин Гавриил Матвеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Гавриил Матвеев Лукошкин 18 Леонтия Трифонова Умнова дочь Параскева Леонтиева 18
Рождение ребёнка
1872

Сын: Лукошкин Арефий Гаврилович

Отец ребёнка: Лукошкин Гавриил Матвеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лукошкина Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Лукошкин Гавриил Матвеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лукошкин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Лукошкин Гавриил Матвеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.05.1879 ст.

Дочь: Лукошкина Гликерия Гавриловна

Отец ребёнка: Лукошкин Гавриил Матвеевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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