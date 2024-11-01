Лукошкин Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1896 ст.
Дочь: Лукошкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лукошкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.
Сын: Лукошкин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Лукошкина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лукошкина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лукошкина Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно