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Лукошкин Иван Гаврилович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Лукошкин Гавриил Матвеевич

Мать: Лукошкина (Умнова) Параскева Леонтьевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукошкина Анна Николаевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1896 ст.

Дочь: Лукошкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лукошкина Анна Николаевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.

Сын: Лукошкин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Лукошкина Анна Николаевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лукошкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лукошкина Анна Николаевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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