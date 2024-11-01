Лукошкина Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1896 ст.
Дочь: Лукошкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лукошкин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.
Сын: Лукошкин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Лукошкин Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лукошкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лукошкин Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно