Лукошкина Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукошкин Иван Гаврилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.07.1896 ст.

Дочь: Лукошкина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лукошкин Иван Гаврилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.

Сын: Лукошкин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Лукошкин Иван Гаврилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лукошкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лукошкин Иван Гаврилович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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