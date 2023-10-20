Умнова Агафья Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1831
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович
Рождение ребёнка
01.08.1837 ст.
Дочь: Умнова Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович
Рождение ребёнка
08.10.1840 ст.
Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Умнова Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Умнова Параскева Леонтьевна
Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович
Смерть
Неизвестно