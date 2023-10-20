Умнова Агафья Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова Агафья Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1831

Муж: Умнов Леонтий Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Умнов Яков Леонтиевич

Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Умнов Пётр Леонтиевич

Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1837 ст.

Дочь: Умнова Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.10.1840 ст.

Сын: Умнов Ефимий Леонтиевич

Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Умнова Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Умнова Параскева Леонтьевна

Отец ребёнка: Умнов Леонтий Трифонович

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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