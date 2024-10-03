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Умнов Леонтий Трифонович

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Умнов Трифон Максимович

Мать: Умнова Агриппина Ивановна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
1831

Жена: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Умнов Яков Леонтиевич

Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Умнов Пётр Леонтиевич

Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.08.1837 ст.

Дочь: Умнова Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.10.1840 ст.

Сын: Умнов Ефимий Леонтиевич

Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Панжинская (Умнова) Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Умнова Пелагея Леонтьевна

Мать ребёнка: Умнова Агафья Моисеевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лукошкина (Умнова) Параскева Леонтьевна

Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Канакина (Умнова) Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1873
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

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