Умнов Леонтий Трифонович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Умнов Трифон Максимович
Бракосочетание
1831
Жена: Умнова Агафья Леонтиевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна
Рождение ребёнка
01.08.1837 ст.
Дочь: Умнова Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна
Рождение ребёнка
08.10.1840 ст.
Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Панжинская (Умнова) Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Умнова Пелагея Леонтьевна
Мать ребёнка: Умнова Агафья Моисеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лукошкина (Умнова) Параскева Леонтьевна
Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Канакина (Умнова) Дарья Леонтьевна
Мать ребёнка: Умнова Агафья Леонтиевна
Смерть
1873