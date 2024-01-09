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Пазюк Максим Терентьев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

13.08.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.08.1860 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Петр Иванов Пазюк
Рождение
13.08.1860 ст.

Отец: Пазюк Терентий Иванов

Мать: Пазюк Настасья Трофимова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
12.08.1881 ст.

Сын: Пазюк Лаврентий Максимов

Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Восприемник
02.02.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Иван Семенов Пазюк
Рождение ребёнка
31.10.1882 ст.

Сын: Пазюк Спиридон Максимов

Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Восприемник
29.11.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Андрей Семенов Пазюк
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.

Дочь: Татьяна Максимова

Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
02.07.1893 ст.

Дочь: Мария Максимова

Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.

Сын: Пазюк Андрей Максимович

Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Запись №35 Крестьянин села Колонщины, Киевского уезда, Максим Терентиев Пазюк и его жена Мариамна Петрова; оба православные
Рождение ребёнка
08.12.1900 ст.

Сын: Пазюк Николай Максимович

Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Запись № 58 Крестьянин села Колонщины, Киевскаго уезда, Максим Терентиев Пазюк и жена его Мариамна Петрова; оба православного вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пазюк Мариамна Петрова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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