Пазюк Максим Терентьев
Место рождения
Дата рождения13.08.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
13.08.1860 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Петр Иванов Пазюк
Рождение
13.08.1860 ст.
Отец: Пазюк Терентий Иванов
Мать: Пазюк Настасья Трофимова
Рождение ребёнка
12.08.1881 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова
Восприемник
02.02.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Иван Семенов Пазюк
Рождение ребёнка
31.10.1882 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова
Восприемник
29.11.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Андрей Семенов Пазюк
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова
Рождение ребёнка
16.01.1891 ст.
Дочь: Татьяна Максимова
Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова
Рождение ребёнка
02.07.1893 ст.
Дочь: Мария Максимова
Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова
Запись №35 Крестьянин села Колонщины, Киевского уезда, Максим Терентиев Пазюк и его жена Мариамна Петрова; оба православные
Рождение ребёнка
08.12.1900 ст.
Мать ребёнка: Пазюк Мариамна Петрова
Запись № 58 Крестьянин села Колонщины, Киевскаго уезда, Максим Терентиев Пазюк и жена его Мариамна Петрова; оба православного вероисповедания.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пазюк Мариамна Петрова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно