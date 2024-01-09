Пазюк Спиридон Максимов
Место рождения
Дата рождения31.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.10.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Севастьянов Пазюк
Рождение
31.10.1882 ст.
Отец: Пазюк Максим Терентьев
Мать: Пазюк Мариамна Петрова
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.
Дочь: Наталья Спиридоновна
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
13.03.1912 ст.
Дочь: Марина Спиридоновна
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
12.09.1915 ст.
Мать ребёнка: Мария Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлева
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно