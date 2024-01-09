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Пазюк Спиридон Максимов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

31.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
31.10.1882 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Севастьянов Пазюк
Рождение
31.10.1882 ст.

Отец: Пазюк Максим Терентьев

Мать: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.

Дочь: Наталья Спиридоновна

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
13.03.1912 ст.

Дочь: Марина Спиридоновна

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
12.09.1915 ст.

Сын: Пазюк Петр Спиридонович

Мать ребёнка: Мария Яковлева

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлева

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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