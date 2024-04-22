(Бондаренко) Мария Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.
Бракосочетание
11.02.1905 ст.
Иоанна Богослова церковь, с. Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд
Запись №7 Села Колонщины крестьянин Спиридон Максимов Пазюк; православного вероисповедания, первым браком, 23 года и деревни Хмельной дочь крестьянина Иакова Владимирова Бондаренко, Мария; православн... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1905 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Спиридон Максимов
Запись № 68 Крестьянин села Колонщины Спиридон Максимов Пазюк и жена его Мария Иаковлева; оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.
Дочь: Наталья Спиридоновна
Отец ребёнка: Пазюк Спиридон Максимов
Рождение ребёнка
13.03.1912 ст.
Дочь: Марина Спиридоновна
Отец ребёнка: Пазюк Спиридон Максимов
Рождение ребёнка
12.09.1915 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Спиридон Максимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно