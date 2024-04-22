(Бондаренко) Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондаренко) Мария Яковлева

Место рождения

Хмельная, Київська область

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмельная, Київська область
Бракосочетание
11.02.1905 ст.

Муж: Пазюк Спиридон Максимов

Иоанна Богослова церковь, с. Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд
Запись №7 Села Колонщины крестьянин Спиридон Максимов Пазюк; православного вероисповедания, первым браком, 23 года и деревни Хмельной дочь крестьянина Иакова Владимирова Бондаренко, Мария; православн... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1905 ст.

Сын: Пазюк Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Пазюк Спиридон Максимов

Колонщина, Київська область
Запись № 68 Крестьянин села Колонщины Спиридон Максимов Пазюк и жена его Мария Иаковлева; оба православного вероисповедания.
Рождение ребёнка
04.09.1907 ст.

Дочь: Наталья Спиридоновна

Отец ребёнка: Пазюк Спиридон Максимов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
13.03.1912 ст.

Дочь: Марина Спиридоновна

Отец ребёнка: Пазюк Спиридон Максимов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
12.09.1915 ст.

Сын: Пазюк Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Пазюк Спиридон Максимов

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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