(Пазюк) Анна Максимова
Место рождения
Дата рождения14.12.1888 ст.
Дата смерти10.09.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.12.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Мария Иванова Куликова
Рождение
14.12.1888 ст.
Отец: Пазюк Максим Терентьев
Мать: Пазюк Мариамна Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1890 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
12.09.1890 ст.