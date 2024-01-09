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(Пазюк) Анна Максимова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

14.12.1888 ст.

Дата смерти

10.09.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.12.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Мария Иванова Куликова
Рождение
14.12.1888 ст.

Отец: Пазюк Максим Терентьев

Мать: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
10.09.1890 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
12.09.1890 ст.
Колонщина, Київська область
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