Пазюк Лаврентий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПазюк Лаврентий Максимов

Пазюк Лаврентий Максимов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

12.08.1881 ст.

Дата смерти

03.10.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1881 ст.

Отец: Пазюк Максим Терентьев

Мать: Пазюк Мариамна Петрова

Колонщина, Київська область
Крещение
13.08.1881 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Севастьянов Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
03.10.1881 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от оспы
Похороны
05.10.1881 ст.
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close