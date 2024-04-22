Пазюк Лаврентий Максимов
Место рождения
Дата рождения12.08.1881 ст.
Дата смерти03.10.1881 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1881 ст.
Отец: Пазюк Максим Терентьев
Мать: Пазюк Мариамна Петрова
Крещение
13.08.1881 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Севастьянов Пазюк
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1881 ст.
Причина смерти: от оспы
Похороны
05.10.1881 ст.