Пазюк (Годинникова) Настасья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пазюк (Годинникова) Настасья Трофимова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

11.10.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Бракосочетание
30.01.1849 ст.

Муж: Пазюк Терентий Иванов

Рождение ребёнка
16.04.1850 ст.

Дочь: Агафья Терентьева

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
24.02.1852 ст.

Дочь: Ксения Терентьева

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
05.02.1854 ст.

Дочь: Агафья Терентьева

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Пазюк Яков Терентьев

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
13.08.1860 ст.

Сын: Пазюк Максим Терентьев

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
01.02.1863 ст.

Дочь: Шиян (Пазюк) Анна Терентьева

Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов

Колонщина, Київська область
Смерть
11.10.1887 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: по старости лет
Похороны
13.10.1887 ст.
Колонщина, Київська область

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