Пазюк (Годинникова) Настасья Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смерти11.10.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1849 ст.
Рождение ребёнка
16.04.1850 ст.
Дочь: Агафья Терентьева
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
24.02.1852 ст.
Дочь: Ксения Терентьева
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1854 ст.
Дочь: Агафья Терентьева
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Пазюк Яков Терентьев
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
13.08.1860 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1863 ст.
Дочь: Шиян (Пазюк) Анна Терентьева
Отец ребёнка: Пазюк Терентий Иванов
Смерть
11.10.1887 ст.
Причина смерти: по старости лет
Похороны
13.10.1887 ст.