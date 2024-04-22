Ксения Терентьева
Место рождения
Дата рождения24.02.1852 ст.
Дата смерти04.08.1855 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1852 ст.
Отец: Пазюк Терентий Иванов
Мать: Пазюк Настасья Трофимова
Крещение
28.02.1852 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
04.08.1855 ст.
Причина смерти: от глистов
Похороны
06.08.1855 ст.