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Пазюк Яков Терентьев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856 ст.

Отец: Пазюк Терентий Иванов

Мать: Пазюк Настасья Трофимова

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Около 1874 ст.

Жена: Екатерина Михайлова

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.

Сын: Пазюк Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.

Дочь: Христина Яковлева

Мать ребёнка: Екатерина Михайлова

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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