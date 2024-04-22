Пазюк Яков Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1856 ст.
Отец: Пазюк Терентий Иванов
Мать: Пазюк Настасья Трофимова
Бракосочетание
Около 1874 ст.
Жена: Екатерина Михайлова
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.
Сын: Пазюк Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.
Дочь: Христина Яковлева
Мать ребёнка: Екатерина Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно