Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1874 ст.

Муж: Пазюк Яков Терентьев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.

Сын: Пазюк Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пазюк Яков Терентьев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.

Дочь: Христина Яковлева

Отец ребёнка: Пазюк Яков Терентьев

Колонщина, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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