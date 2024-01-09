Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Бракосочетание
Около 1874 ст.
Муж: Пазюк Яков Терентьев
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1875 ст.
Сын: Пазюк Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Пазюк Яков Терентьев
Рождение ребёнка
04.10.1894 ст.
Дочь: Христина Яковлева
Отец ребёнка: Пазюк Яков Терентьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно