Агафья Терентьева
Место рождения
Дата рождения05.02.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1854 ст.
Отец: Пазюк Терентий Иванов
Мать: Пазюк Настасья Трофимова
Крещение
05.02.1854 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Агафья Мартынова Денисюк
Смерть
Неизвестно