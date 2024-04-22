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Агафья Терентьева

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

05.02.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1854 ст.

Отец: Пазюк Терентий Иванов

Мать: Пазюк Настасья Трофимова

Колонщина, Київська область
Крещение
05.02.1854 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Восприемники: Агафья Мартынова Денисюк
Смерть
Неизвестно
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