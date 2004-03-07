Шайкевич (Клямкина) Фаня Марковна
Место рождения
Дата рождения06.11.1914
Дата смерти07.03.2004
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1914
Отец: Клямкин Марк Мардухович
Мать: Клямкина Геня Шнееоровна
Рождение ребёнка
02.07.1937
Дочь: Наймарк Стелла Семеновна
Отец ребёнка: Шайкевич Семен Савельевич
Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Гринберг Жанна Семеновна
Отец ребёнка: Шайкевич Семен Савельевич
Место жительства
С 1942 по 2004
Эвакуация из Никопол,Никопольский Р-н,Днепропетровская Обл.,Украина (СССР)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.2004