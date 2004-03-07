Шайкевич (Клямкина) Фаня Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайкевич (Клямкина) Фаня Марковна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

06.11.1914

Дата смерти

07.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1914

Отец: Клямкин Марк Мардухович

Мать: Клямкина Геня Шнееоровна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
02.07.1937

Дочь: Наймарк Стелла Семеновна

Отец ребёнка: Шайкевич Семен Савельевич

Никополь, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Гринберг Жанна Семеновна

Отец ребёнка: Шайкевич Семен Савельевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С 1942 по 2004
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Эвакуация из Никопол,Никопольский Р-н,Днепропетровская Обл.,Украина (СССР)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайкевич Семен Савельевич

Смерть
07.03.2004
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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