Клямкина Геня Шнееоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клямкина Геня Шнееоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Клямкин Ханан Маркович

Отец ребёнка: Клямкин Марк Мардухович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.11.1914

Дочь: Шайкевич Фаня Марковна

Отец ребёнка: Клямкин Марк Мардухович

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Клямкин Шнеер Маркович

Отец ребёнка: Клямкин Марк Мардухович

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клямкин Марк Мардухович

Смерть
Неизвестно
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