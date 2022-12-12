Клямкин Марк Мардухович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Клямкина Геня Шнееоровна
Рождение ребёнка
06.11.1914
Дочь: Шайкевич Фаня Марковна
Мать ребёнка: Клямкина Геня Шнееоровна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Клямкина Геня Шнееоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клямкина Геня Шнееоровна
Смерть
Неизвестно