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Параскева ст

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.10.1837

Дата смерти

05.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1837

Отец: Иван Васильев

Мать: Агрипина Михайлова

Бракосочетание
04.06.1856

Муж: Яшкевич Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1857

Дочь: (Яшкевич) Евфросиния Иванова

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Яшкевич Федосий Иоаннов

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1860

Дочь: (Яшкевич) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.11.1864

Дочь: (Яшкевич) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1871

Сын: Яшкевич Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.02.1872

Сын: Яшкевич Кодрат Иоаннов

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1873

Дочь: (Яшкевич) Ольга Иоаннова

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1875

Дочь: (Яшкевич) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1876

Сын: Яшкевич Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Яшкевич Василий Иванов

Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
05.11.1898
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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