Параскева ст
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.10.1837
Дата смерти05.11.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1837
Отец: Иван Васильев
Мать: Агрипина Михайлова
Бракосочетание
04.06.1856
Муж: Яшкевич Иван Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.06.1857
Дочь: (Яшкевич) Евфросиния Иванова
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
10.01.1859
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
17.02.1860
Дочь: (Яшкевич) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
14.11.1864
Дочь: (Яшкевич) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
09.02.1871
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
29.02.1872
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
06.07.1873
Дочь: (Яшкевич) Ольга Иоаннова
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
13.01.1875
Дочь: (Яшкевич) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
17.06.1876
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Рождение ребёнка
До 1882
Отец ребёнка: Яшкевич Иван Яковлев
Смерть
05.11.1898