Агрипина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1837

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1840

Дочь: Евдокия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1842

Сын: Зиновий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1844

Сын: Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1848

Дочь: Параскева мл

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1852

Дочь: Акилина Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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