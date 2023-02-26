Агрипина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1837
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1840
Дочь: Евдокия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1842
Сын: Зиновий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1844
Сын: Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1848
Дочь: Параскева мл
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1852
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно