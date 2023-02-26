Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1820
Жена: Акилина Кодратова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1837
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1840
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1842
Сын: Зиновий Иоаннов
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1844
Сын: Иоанн Иванов
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1848
Дочь: Параскева мл
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1852
Дочь: Акилина Иванова
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Михайлова
Смерть
Неизвестно