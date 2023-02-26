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Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Василий

Мать: ?

Бракосочетание
05.11.1820

Жена: Акилина Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1837

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1840

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.10.1842

Сын: Зиновий Иоаннов

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1844

Сын: Иоанн Иванов

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.10.1848

Дочь: Параскева мл

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1852

Дочь: Акилина Иванова

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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