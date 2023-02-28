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Яшкевич Леонтий Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1876

Отец: Яшкевич Иван Яковлев

Мать: Параскева ст

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Яшкевич Мелания (Акимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1900

Сын: Яшкевич Александр Леонов

Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1902

Дочь: Ефросиния Леонтиева

Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Параскева Леонтиева

Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: Анастасия Леонтиева

Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Яшкевич Константин Леонович

Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Яшкевич Фёдор Леонтиев

Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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