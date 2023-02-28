Яшкевич Леонтий Иванов
Место рождения
Дата рождения17.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.06.1876
Отец: Яшкевич Иван Яковлев
Мать: Параскева ст
Бракосочетание
27.01.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1900
Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)
Рождение ребёнка
24.06.1902
Дочь: Ефросиния Леонтиева
Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Параскева Леонтиева
Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: Анастасия Леонтиева
Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Яшкевич Константин Леонович
Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)
Рождение ребёнка
06.03.1915
Мать ребёнка: Яшкевич Мелания (Акимова)
Смерть
Неизвестно