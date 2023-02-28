Яшкевич (Фролкова) Мелания (Акимова)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Фролков Памфил Данилов
Мать: ?
Бракосочетание
27.01.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1900
Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1902
Дочь: Ефросиния Леонтиева
Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Параскева Леонтиева
Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
06.04.1907
Дочь: Анастасия Леонтиева
Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
18.10.1910
Сын: Яшкевич Константин Леонович
Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1915
Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов
Смерть
Неизвестно