Яшкевич (Фролкова) Мелания (Акимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯшкевич (Фролкова) Мелания (Акимова)

Яшкевич (Фролкова) Мелания (Акимова)

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фролков Памфил Данилов

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Яшкевич Леонтий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1900

Сын: Яшкевич Александр Леонов

Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.06.1902

Дочь: Ефросиния Леонтиева

Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Параскева Леонтиева

Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1907

Дочь: Анастасия Леонтиева

Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1910

Сын: Яшкевич Константин Леонович

Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Яшкевич Фёдор Леонтиев

Отец ребёнка: Яшкевич Леонтий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close