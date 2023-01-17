Алимов Федор Варфоломеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
17.08.1900
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна
Рождение ребёнка
24.06.1903
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Феврония Федоровна
Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна
Рождение ребёнка
23.11.1906
Сын: Алимов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно