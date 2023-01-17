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Алимов Федор Варфоломеевич

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Алимов Варфоломей Иванович

Мать: Алимова Прасковья Филимоновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.08.1900

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1903

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: Феврония Федоровна

Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Алимов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Алимова Зиновия Семёновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Зиновия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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