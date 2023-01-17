Алимов Варфоломей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Варфоломей Иванович

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Иван Данилович

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агриппина Варфоломеевна

Мать ребёнка: Алимова Прасковья Филимоновна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Аксинья Варфоломеевна

Мать ребёнка: Алимова Прасковья Филимоновна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Алимов Федор Варфоломеевич

Мать ребёнка: Алимова Прасковья Филимоновна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Прасковья Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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