Алимов Варфоломей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Иван Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агриппина Варфоломеевна
Мать ребёнка: Алимова Прасковья Филимоновна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Аксинья Варфоломеевна
Мать ребёнка: Алимова Прасковья Филимоновна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Алимов Федор Варфоломеевич
Мать ребёнка: Алимова Прасковья Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно