Алимова Зиновия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1900
Дочь: (Алимова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
24.06.1903
Дочь: (Алимова) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: (Алимова) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: (Алимова) Феврония Федоровна
Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич
Рождение ребёнка
23.11.1906
Сын: Алимов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно