Алимова Зиновия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Зиновия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Федор Варфоломеевич

Рождение ребёнка
17.08.1900

Дочь: (Алимова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1903

Дочь: (Алимова) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: (Алимова) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: (Алимова) Феврония Федоровна

Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Алимов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Алимов Федор Варфоломеевич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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