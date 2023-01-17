Алимова Прасковья Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агриппина Варфоломеевна
Отец ребёнка: Алимов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Аксинья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Алимов Варфоломей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Алимов Федор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Алимов Варфоломей Иванович
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно