Алимова Прасковья Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Прасковья Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агриппина Варфоломеевна

Отец ребёнка: Алимов Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Аксинья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Алимов Варфоломей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Алимов Федор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Алимов Варфоломей Иванович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Варфоломей Иванович

Смерть
Неизвестно
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