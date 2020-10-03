Колобов Анатолий Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.10.1932
Дата смерти03.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1932
Отец: Колобов Андрей Ионович
Мать: Колобова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
01.12.1954
Рождение ребёнка
22.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колобова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
10.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колобова Клавдия Александровна
Смерть
03.10.2020
Череповец, город Череповец, Вологодская область