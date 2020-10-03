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Колобов Анатолий Андреевич

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Место рождения

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.10.1932

Дата смерти

03.10.2020

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1932

Отец: Колобов Андрей Ионович

Мать: Колобова Анна Фёдоровна

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
01.12.1954

Жена: Колобова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
22.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колобова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
10.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колобова Клавдия Александровна

Смерть
03.10.2020
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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