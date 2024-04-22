Колобова (Кострова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова (Кострова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.02.1900

Дата смерти

24.07.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900

Отец: Костров Фëдор Максимович

Мать: Кострова Александра

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1926

Дочь: Алипова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Колобов Андрей Ионович

Рождение ребёнка
26.10.1932

Сын: Колобов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Колобов Андрей Ионович

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобов Андрей Ионович

Смерть
24.07.1969
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