Колобова (Кострова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения16.02.1900
Дата смерти24.07.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900
Отец: Костров Фëдор Максимович
Мать: Кострова Александра
Рождение ребёнка
16.01.1926
Дочь: Алипова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Колобов Андрей Ионович
Рождение ребёнка
26.10.1932
Сын: Колобов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Колобов Андрей Ионович
Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1969