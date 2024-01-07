Кострова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1900
Дочь: Колобова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Костров Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович
Рождение ребёнка
20.09.1908
Сын: Костров Дмитрий Фëдорович
Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович
Рождение ребёнка
20.01.1910
Дочь: Смирнова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянникова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович
Смерть
Неизвестно