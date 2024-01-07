Кострова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1900

Дочь: Колобова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Костров Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1908

Сын: Костров Дмитрий Фëдорович

Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.01.1910

Дочь: Смирнова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянникова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костров Фëдор Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Иван Фëдорович

Отец ребёнка: Костров Фëдор Максимович

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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