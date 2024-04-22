Овсянникова-Богданова (Кострова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова-Богданова (Кострова) Мария Фёдоровна

Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костров Фëдор Максимович

Мать: Кострова Александра

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Овсянников Павел Егорович

Отец ребёнка: Овсянников Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай

Вытегорский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Егор

Смерть
1947
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