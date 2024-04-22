Овсянникова-Богданова (Кострова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костров Фëдор Максимович
Мать: Кострова Александра
Рождение ребёнка
1922
Сын: Овсянников Павел Егорович
Отец ребёнка: Овсянников Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай
Вытегорский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овсянников Егор
Смерть
1947