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Костров Александр Фёдорович

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Место рождения

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

27.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Костров Фëдор Максимович

Мать: Кострова Александра

Маурино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.02.1932

Дочь: Петухова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Валентин Александрович

Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костров Александр Александрович

Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна

Смерть
27.08.1942
Участник Финской и ВОВ. Умер от ран в госпитале ст. Славянка ЛО
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