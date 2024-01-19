Костров Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти27.08.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Костров Фëдор Максимович
Мать: Кострова Александра
Рождение ребёнка
29.02.1932
Дочь: Петухова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костров Валентин Александрович
Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костров Александр Александрович
Мать ребёнка: Кострова Надежда Петровна
Смерть
27.08.1942
Участник Финской и ВОВ. Умер от ран в госпитале ст. Славянка ЛО