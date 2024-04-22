Колобов Андрей Ионович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти16.12.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Колобов Ион Васильевич
Рождение ребёнка
16.01.1926
Дочь: Алипова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Колобова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.10.1932
Сын: Колобов Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Колобова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колобова Анна Фёдоровна
Смерть
16.12.1963