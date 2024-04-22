Колобов Андрей Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобов Андрей Ионович

Колобов Андрей Ионович

Место рождения

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

16.12.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Колобов Ион Васильевич

Мать: не указана

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.01.1926

Дочь: Алипова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Колобова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.10.1932

Сын: Колобов Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Колобова Анна Фёдоровна

Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобова Анна Фёдоровна

Смерть
16.12.1963
Дурасово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close